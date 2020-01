Frecciargento Bolzano – Sibari: chiesta una fermata anche ad Agropoli

Buone notizie per il turismo in Cilento. La richiesta (in allegato in basso ndr) di una fermata nella stazione di Agropoli – Castellabate dei Frecciargento Bolzano – Sibari, che la cooperativa ViviCilento ha inviato a Ferrovie dello Stato, è stata supportata da tantissime persone, tra cui il senatore Francesco Castiello (M5S). "Abbiamo cercato di dare voce ad una richiesta di tanti e ad un problema che crediamo sia necessario risolvere per migliorare le condizioni del nostro territorio. - dicono da ViviCilento - Questo miglioramento che noi imprenditori del territorio e residenti proponiamo è agevolante non solo per noi, ma per tutti. È per questo motivo che siamo felici della presa in carico della nostra proposta da parte di alti vertici e dalla politica nazionale che dimostra, come noi, un'attenzione alle problematiche presentate e una forte volontà di cambiamento e miglioramento delle condizioni", hanno concluso.

L'annuncio

Il senatore Francesco Castiello, dunque, ha richiesto la fermata nella stazione di Agropoli – Castellabate dei Frecciargento, al fine di migliorare i collegamenti ed incentivare i flussi turistici nella costa sud della nostra provincia. In tale ottica, rientra anche l'attivazione della tariffa Promo Premium per il pedaggio dei treni AV sulla tratta Salerno-Sapri che dovrebbe partire entro la fine del mese di gennaio 2020.



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Salerno usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery