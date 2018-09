Frecciarossa Cilento: è boom di viaggiatori, i dati e gli incrementi

Numeri record per il servizio Frecciarossa nel Cilento. Come riporta La Città, decisamente incoraggianti risultano i dati diramati da Trenitalia e aggiornati al 31 agosto.

I dati

Numeri che parlano di un incremento del 35% rispetto al 2017 con un numero di presenze totali pari a 19.500. Il maggior incremento lo ha ottenuto Agropoli che ha fatto registrare un +100% di passeggeri in partenza e un +20% in arrivo, con 4.600 presenze. Notevoli anche i numeri degli altri centri cilentani come Vallo della Lucania dove si è registrato un +70% in partenza e un +60% circa in arrivo, per un totale di 3.800 presenze. A Sapri un +25% circa in partenza e un +7% circa in arrivo, con 6.700 presenze. Infine, 4800 presenze sono state registrate da giugno ad agosto a Palinuro, dove la fermata è stata introdotta solo quest’anno.