Garanzia Giovani: la presentazione al Profagri

Martedì 18 febbraio, alle ore 10,00, nell’aula magna del PROFAGRI (istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente) si terrà un convegno di presentazione del programma di Garanzia Giovani, che prevede bonus incentivi per le aziende che assumono giovani tra i 15 e 29 anni iscritti a tale misura. Una mattinata all’insegna di temi caldi quindi, quali il lavoro, l’impresa, i giovani, quella che si terrà martedì mattina al Profagri.

Il Dirigente scolastico, Alessandro Turchi, aprirà i lavori di un incontro che vedrà seduti allo stesso tavolo, per discutere del mercato del lavoro e delle prospettive occupazionali del nostro territorio, personalità di spicco delle istituzioni e del mondo dell’imprenditoria, come Tommaso Amabile, Presidente Commissione Cultura Regione Campania, Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania, Claudio Pisapia, Segretario Federcomtur, Carmelo Bifano, Presidente FISAPI; chiuderà i lavori Sonia Palmiero, Assessore al lavoro della Regione. Il Profagri è sempre più centro per la formazione, con il suo alto livello di innovazione anche metodologica, con una propria rete sempre più vasta di rapporti e di link con il territorio, coerenti con l’offerta formativa, polo propulsivo con funzioni proattive e orientative, luogo privilegiato di dibattiti e riflessioni sul futuro delle nostre generazioni. “Martedì mattina presenteremo il progetto Garanzia Giovani 2020 e le altre opportunità occupazionali messe in campo dalla Regione a favore dei propri ragazzi”- commenta così il dirigente Turchi – “e la nostra scuola è il luogo giusto dove tenere questo importante incontro, visto che abbiamo già aderito al programma Garanzia Giovani nello scorso anno scolastico e che abbiamo una grande rete di collaborazioni e partenariati con centinaia di aziende della Campania.”