Gioco d'azzardo, Salerno ai vertici della classifica nazionale: ecco i dati

C’è Salerno tra le prime dieci province italiane con la più alta spesa pro capite nei giochi in Italia. E’ quanto emerge dal rapporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all’anno 2018 e pubblicato da gamingreport.

Le province

Sul podio vi è la provincia Prato con spessa effettiva di 576 euro a persona. Subito dopo troviamo Teramo: la provincia abruzzese tocca quota 400 euro per abitante, mentre seguono a ruota Como e Rovigo con 394 euro. Scendendo in questa particolare classifica troviamo Sondrio, ferma a 369 euro pro capite. Nella classifica generale, tra le prime dieci, figura anche Fermo, con 357 euro, seguita a ruota da Pescara e Latina, rispettivamente 356 e 355 euro pro capite. L’Aquila, sempre in Abruzzo, è ferma a 354 e Caserta chiude a 350.

La Campania

Sul suolo campano, nello scorso anno, sono stati spesi circa 1,8 miliardi di euro, così come nel 2017, o giù di lì, con una flessione bassa del circa 0,4%. Napoli chiaramente è la provincia più ampia e quella in cui la spesa è stata maggiore, vicina ai 945,7 milioni di euro. Ma andando a considerare i valori della spesa pro capite la classifica cambia: sulla scorta dei dati in possesso, possiamo definire Salerno e Caserta come città e province con la spesa pro capite più alta: 330 euro e 363 milioni nel primo caso, 350 euro e 323 milioni nel secondo. Napoli, con una spesa pro capite di 306 euro, è solo terza. Segue poi Benevento, con 292 euro di spesa pro capite ed 80 milioni totali, Avellino con 257 euro e 107 totali. Parlando di volume di gioco pro capite nel 2018, con la sottrazione, quindi, delle somme vinte dai giocatori, Salerno continua a dominare la classifica con un dato pari a 1464 euro. Segue Caserta, poco distante, a 1455 euro. Napoli “solo”, si fa per dire, 1289 euro. Chiudono Benevento ed Avellino con 1169 e 1036 euro.