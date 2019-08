G.R. Servizi srl: l'esperienza virtuosa degli imprenditori salernitani Natella

Chi ha detto che fare impresa a Sud e, precisamente, nel salernitano, è impossibile? Nel panorama nazionale caratterizzato da crisi occupazionale e fuga di cervelli, infatti, c'è anche chi si rimbocca le maniche e dà vita a realtà produttive virtuose, offrendo una possibilità lavorativa concreta ed impegnandosi in attività utili per il territorio. E' il caso del giovane Giovanni Natella che, con il supporto e la guida del padre, l'imprenditore Gerardo Natella, ha messo in piedi la G.R. Servizi srl, società frutto di incessanti esperienze lavorative che oggi ha la sua base a Pontecagnano e si occupa di recupero di prodotti tessili e dello smaltimento degli scarti, lavorando in sinergia con lavanderie industriali, in particolare la Pacifico, la White e la Lavasud, tutte campane e a servizio di ospedali, aziende ed altre strutture pubbliche e private.

Il lavoro

Da vecchie lenzuola, ad esempio, la G.R. Servizi, attraverso il suo laboratorio sartoriale, ricava federe, così come da quelli che potrebbero apparire come stoffe da smaltire, realizza tovaglie o altro materiale da riciclare. Otto, attualmente, i dipendenti dell'attività, tra cui anche due giovani stranieri regolari ospiti di una casa famiglia, nel segno di quella integrazione sana di cui tanto necessita la società attuale.

Parlano gli imprenditori Giovanni e Gerardo Natella