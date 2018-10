Gas, gravi fiscali per i gruppi di acquisto solidale: esulta Maraio

Il consiglio regionale della Campania oggi ha approvato all'unanimità la proposta del consigliere socialista Enzo Maraio di “Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2015 n. 6 relativa alle Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (Gas) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014 n. 20 Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera”.

La novità

Dopo un lungo studio, una serie di confronti con gli addetti ai lavori ed il parere positivo della commissione consiliare agricoltura, presieduta da Maurizio Petracca, la legge del consigliere Maraio aggiunge al testo normativo alcuni punti strategici per il sostegno agli imprenditori agricoli campani, rafforzando le produzioni tipiche di eccellenza della Regione Campania in un’ottica che punta alla produzione, alla promozione ed alla comunicazione degli stessi. I capisaldi della proposta sono rappresentati dagli sgravi fiscali per i Gruppi di Acquisto Solidale (nei limiti delle competenze della Regione Campania); dagli schemi tipo per i capitolati d’appalto, in conformità e nei limiti della normativa nazionale ed europea, da utilizzare nel settore della ristorazione scolastica, universitaria ed ospedaliera per favorire ed incentivare la filiera corta campana; dallo sviluppo delle produzioni di qualità locali e dall’attenzione all’economia delle aziende agricole campane. Rispetto alla precedente struttura normativa, inoltre, l’attuale testo prevede una copertura finanziaria pari a 100mila euro annui per tre anni.

Il commento di Maraio