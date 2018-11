GuidaAcquisti.net svela la classifica stufe elettriche 2018

La stufa elettrica è un elettrodomestico utile per i consumatori che necessitano un sistema di riscaldamento a basso costo in grado di riscaldare un singolo ambiente. Il mercato offre diverse tipologie di stufe elettriche in base alle esigenze d’uso dei consumatori, i modelli più utilizzati sono i termoventilatori, i termoconvettori, le stufe alogene, i caminetti elettrici e i radiatori a olio.



Secondo Andrea Pilotti, i fattori prestazionali da prendere sempre in considerazione per l’acquisto di questo elettrodomestico sono potenza riscaldante, sicurezza, efficienza energetica, dimensioni, presenza di timer e regolatore di potenza e temperatura.



Veniamo ora alla notizia di SalernoToday, Andrea Pilotti, esperto di elettrodomestici per la rivista GuidaAcquisti.net, ha appena pubblicato la sua classifica delle migliori stufe elettriche per l’anno 2018.



Una classifica che contempla i modelli che hanno ottenuto le migliori performance dai test, ma anche una buona soddisfazione da parte dei consumatori italiani che li hanno provati.

Classifica Termoventilatori

Klarstein Skycraper

IMETEC Eco Ceramic Diffusion CHF2-100

Olimpia Splendid Radical Torre Metal

Vortice 70188 Scaldatutto Duemila Timer

Melchioni Tropical Plus 158640015

DeLonghi Caldobagno HBE3551TCB

Leggi le recensioni dei migliori termoventilatori

Classifica Radiatori Elettrici ad Olio

Olimpia Splendid CaldoRad 9 Digital 99622

DeLonghi Vento V550920T

Ardes AR4R11BT

Rowenta Intensium BU2620F0

Ariete 0835/00

Howell HO.TMO911

Leggi le recensioni dei migliori Radiatori Elettrici ad Olio

Classifica Termoconvettori

Vortice MICROSOL 2000-V0

DeLonghi HCS2550FTS

Elicent Caldo Turbo 2000 Tech

Einhell GCH 2000

Ardes AR4C05T Smoothy Time

Tristar KA-5914

Leggi le recensioni dei migliori Termoconvettori

Classifica Stufe Alogene

Termozeta Stufa Alogena Plus

Olimpia Splendid Caldo Halogen 4

Howell HO.RSA1810

Qlima EIH 1200

Tristar KA-5019

Leroy Merlin QUINT2 1200 36228521

Leggi le recensioni delle migliori Stufe Alogene

Classifica Caminetti elettrici

Zephir ZFP301

Argoclima Flamenco

Kooper 8029124011183

Bimar SC66EU

Klarstein Studio-2 10030846

Melchioni Family Flame B006EPDMA0

Leggi le recensioni dei migliori caminetti elettrici