Nasce a Salerno la vetrina internazionale dei geni: ecco "Il Brevetto", il magazine delle invenzioni

E' stato presentato sabato sera, presso la splendida cornice di villa Poseidon, Il Brevetto, magazine a cadenza mensile che rappresenta una vetrina delle nuove invenzioni e, allo stesso tempo, un punto di contatto con gli investitori internazionali. Dall'inventore a due passi da casa fino alle fiere internazionali di Ginevra, Los Angeles, Dubai, fino in Corea: il Brevetto nasce a Salerno ma guarda al mondo, forte anche della sua versione in inglese, "The patent".

La curiosità

Frutto della visione del salernitano Giovanni Sapere, innovatore e art director dell’agenzia Creatiwa Studio, società di marketing e comunicazione, editrice del progetto, Il Brevetto mira ad individuare il genio e a valorizzarlo. A incoraggiare la nuova iniziativa, Piero De Luca, deputato alla Camera che ha sottolineato come da Salerno possa partire una vetrina europea per l'innovazione, nonchè il consigliere regionale Franco Picarone che ha ricordato come la Campania scommetta ed investa sulle idee innovative. Recente, infatti, il bando per le accademy citato da Picarone che, a proposito di start up innovative, ha assicurato il fermento di idee nel nostro territorio. In particolare, un gruppo di giovani talenti a Casal Velino ha dato vita ad una particolare tecnologia da applicare in agricoltura per verificare la tracciabilità dei prodotti e che ha già attirato l'interesse di Carrefour. Tramite Il Brevetto, della cui redazione fanno parte anche i giornalisti Emilio D'Arco e Valerio Lai, sarà dunque possibile tenersi aggiornati sulle ultime invenzioni brevettate che potranno rappresentare vere e proprie rivoluzioni in specifici settori.