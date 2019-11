Il valore dell’innovazione nella cultura aziendale: un nuovo modo di fare impresa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà martedì 26 novembre il seminario “Formazione innovazione e clima aziendale: quali misure a sostegno della competitività aziendale” organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno che vanta il patrocinio di Confindustria Salerno.

L’appuntamento, nato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Salerno, avrà luogo presso la Sala Convegni di Confindustria Salerno (via Madonna di Fatima 194, SA) dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

In un contesto sempre più competitivo, dove ci si trova ad affrontare le sfide dell’industria 4.0, il seminario nasce con l’obiettivo di far conoscere tutti gli strumenti a disposizione delle imprese da utilizzare nell’attuale contesto normativo. Ma non solo, infatti, l’incontro sarà anche un’occasione per offrire un momento di confronto e di scambio di esperienze fra i partecipanti al fine di creare un vero e proprio sistema capace di migliorare il benessere lavorativo ed aumentare, così, la competitività aziendale.

Un nuovo modo di fare impresa, quindi, in cui l’innovazione risulta essere una vera e propria leva strategica aziendale capace di mettere al centro la formazione e il benessere dei propri collaboratori producendo, così, molteplici benefici che hanno determinato una selezione e maggiore fidelizzazione dei talenti, un migliore coinvolgimento dei lavoratori nella vita d’impresa e un minore stress connesso allo stato delle finanze personali.

«La sensibilizzazione e l’educazione aziendale migliora indubbiamente in modo misurabile le competenze e la vita dei professionisti. Con l’incontro di martedì, vogliamo fare luce sulle trasformazioni tra il successo dell’impresa e il benessere del lavoratore. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di dare vari spunti di riflessione ai partecipanti su quelle che possono essere tutte le possibilità che oggi il sistema mette a disposizione per il miglioramento della propria vita, non solo professionale, ma anche personale». Spiega il Presidente ANC Salerno, Matteo Cuomo. Il seminario di martedì si aprirà con gli indirizzi di saluto di Lina Piccolo, Vicepresidente Confindustria Salerno Ambiente, Sicurezza sul lavoro e Privacy; Salvatore Giordano, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Salerno; Matteo Cuomo, Presidente Associazione Nazionale Commercialisti Salerno. Con l’ausilio del commercialista ODCC Salerno, Antonio Vuolo, per l’occasione in veste di moderatore, interverranno: Mauro De Santis, commercialista ODCEC Salerno; Alessandro Alberti, Product Management Gestione del personale Zucchetti; Giovanni D’Ambrosio, amministratore Unico GE.I.S.A. Srl; Lucia Agosti, direttrice MCG Consulting Srl.