Imu e Tari: in arrivo 20mila cartelle della Soget per i salernitani morosi

In arrivo 20mila cartelle per altrettanti salernitani per tributi non pagati nel 2014. Tali accertamenti sui contribuenti morosi sono estesi anche agli anni 2015, 2016 e 2017: come riporta La Città, il Comune, con una delibera di giunta, ha dato via libera alla Soget di riscuotere le entrate tributarie, patrimoniali e comunali dal 2014.

La delibera

La delibera dà accesso alla Società alle banche dati Imu e Tari per l’elaborazione delle liste di carico dei contribuenti morosi. Insomma, nuova doccia gelata sui contribuenti morosi.