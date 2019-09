Agropoli: si inaugura il Centro commerciale naturale

Taglio del nastro, sabato 21 settembre, per il Centro commerciale naturale di Agropoli. L’appuntamento è fissato alle ore 15.30, al Rana Coffee, in via Salvo D’Acquisto, ad Agropoli. Saranno presenti tutti i commercianti che hanno aderito all’iniziativa, lanciata nell’aprile scorso dal Comune di Agropoli, in collaborazione con Jealousy Bros di Roberto Apicella e dall’Associazione Operatori Turistici Agropoli (AOTA), presieduta da Loredana Laureana. Via S. D'Acquisto è stata scelta quale area pilota, dalla quale si partirà per poi coinvolgere l’intera città di Agropoli. Negli scorsi mesi, è stato compiuto un censimento di tutte le attività commerciali locali. Agli esercenti è stata distribuita una scheda di adesione, da compilare con i dati anagrafici delle attività commerciali: la denominazione, l’ubicazione, il sito web (se posseduto), la tipologia di attività e la relativa descrizione, l’eventuale presenza sui social. Tale raccolta di dati è stata funzionale alla creazione di un database, reso disponibile a potenziali clienti e turisti, attraverso il sito internet (in corso di implementazione) Centrocommercialeagropoli.com.

La curiosità

All’interno del portale e di una applicazione digitale, vengono inserite le attività divise per categoria merceologica e ubicazione, quindi verrà creata una mappa cartacea e virtuale per facilitarne la localizzazione. Le mappe cartacee verranno posizionate nelle diverse aree commerciali cittadine per agevolare gli avventori alla loro individuazione. Dopo le prime fasi organizzative, il Centro commerciale naturale, con un brand appositamente creato, verrà promosso attraverso i diversi canali di comunicazione a disposizione, attraverso i quali ci sarà l’opportunità, per tutti, di farsi conoscere. Tramite gli stessi, verranno veicolate via via le diverse proposte, offerte, per richiamare l’attenzione dell’utenza. Nel corso dell'inaugurazione sarà presentato il programma ed il piano di sviluppo di un meccanismo che rappresenta il presente ed il futuro del commercio agropolese. L’organizzazione conta già per il periodo di Natale 2019 di mettere a disposizione questo innovativo strumento per i commercianti ed i clienti.

Parla il sindaco Adamo Coppola