Nasce il 1° Lifestyle Center d'Italia: taglio del nastro de La Fabbrica, c'è anche Rocco Hunt

Taglio del nastro, per il primo Lifestyle Center d’Italia: La Fabbrica di Salerno. L’inaugurazione, con eventi durante tutto il giorno, si terrà giovedi 25 ottobre dalle 10 alle 24, con l’inaugurazione dell’Area Shopping e Food Court a partire dalle ore 10. Tante, le attrazioni che continueranno dalle 13 alle 19, con esibizioni di fitness negli studios di Virgin Active, nonchè divertimento al Blu Park Salerno, attività calcistiche presso Casa Olympic, show interni ed esterni con trampolieri alati, giocolieri, face painting, ballon artist, circus dog nell’area sgambamento per gli amici a quattro zampe, tanti gadget, offerte da parte delle attività interne al Centro e poi tanto zucchero filato e pop corn per i bambini.

Gli ospiti

L’evento continuerà alle ore 18 con la conferenza stampa di inaugurazione, alla presenza delle autorità locali: interverranno il presidente della Regione Campania,Vincenzo De Luca, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il presidente Gianni Lettieri, il presidente della Fabbrica di Salerno, Giuseppe Lettieri, e molte altre personalità religiose, civili e militari. Sarà presente l’attrice e cantante partenopea, Serena Autieri. L’inaugurazione continuerà con un concerto a partire dalle ore 20. Saliranno sul palco Serena Autieri con la Grande Orchestra diretta dal maestro Enzo Campagnoli. Alle 21 sarà la volta di Rocco Hunt.

L'ecosostenibilità

La Fabbrica è, inoltre, un progetto sostenibile. È stato, infatti, inaugurato un impianto fotovoltaico da 300 Kwp, progettato ed installato da Samso Spa, che servirà a coprire il bisogno totale di energia elettrica degli spazi comuni del Lifestyle Center. La Fabbrica e Samso stanno già progettando l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per portarlo, entro un anno, ad una potenza totale di 1MWP. In aggiunta, sono state realizzate grandi aree verdi con alberi da frutta, un prato e piante tipiche della macchia mediterranea compreso due ulivi secolari che sono il fiore all’occhiello dei giardini del Life Style Center La Fabbrica. L’idea di eco-sostenibilità de La Fabbrica è doppia perché l’lluminazione esterna è stata realizzata con tecnologia led, la facciata è inoltre ventilata grazie alla struttura di alluminio traforato che crea il naturale ricircolo d’aria.

Parla il presidente, Giuseppe Lettieri

“Siamo entusiasti di aprire al pubblico questa grande struttura. Un progetto su cui abbiamo investito 40 milioni di euro, ma anche tanto impegno, energie e sinergie di lavoro tra professionisti che hanno reso possibile un'idea che, due anni fa, era solo su carta. Oggi raggiungiamo un traguardo concreto ma siamo già pronti a nuove sfide. Pensiamo, infatti, ad un ampliamento del nostro Lifestyle Center per aggiungere nuovi tasselli ed opportunità agli utenti. Al momento però – conclude il presidente Lettieri – ci godiamo questo risultato, che dà alla città di Salerno servizi innovativi tra shopping, benessere ed intrattenimento, sulla scia di grandi Centri all'avanguardia che ho avuto la possibilità di visitare in giro per il mondo”.



Il programma di giovedì 25 ottobre

Dalle ore 13:00 alle 19:00 Trampolieri alati e giocolieri – area esterna

Dalle ore 13:00 alle 19:00 Carosello trampoliere illusion, ballon artist, face painting, caricaturisti, coppia di giocolieri, selfiebox (photo booth), carretti di pop corn e zucchero filato – area interna

Ore 13:00 Bubble show - Food Court

Ore 14:00 Juggling show - Avenida

Dalle ore 15:00 alle 19:00 Bumperball

Ore 16:00 Circus dog – area sgambettamento

Ore 18:00 Magic Show (le magie di Paolo)

Ore 18:00 Conferenza Stampa

Ore 20:00 Concerti di Serena Autieri e Rocco Hunt – area esterna

(Durante l'inaugurazione, esibizioni fitness Virgin Active, Casa Olympic e attività Blu Park Salerno)