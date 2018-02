Apre "SellaLab", il centro di innovazione per le imprese del Gruppo Sella

Un luogo dedicato all’innovazione dove aziende, startup, istituzioni e professionisti potranno collaborare e lavorare per sviluppare le proprie idee innovative e per dare vita a nuovi business e realtà imprenditoriali. E’ stato inaugurato ieri sera, a Salerno, SellaLab, il centro di innovazione del Gruppo Sella che vuole supportare i processi di open innovation e di trasformazione digitale di imprese e startup e che è già presente a Biella, Torino, Milano e Lecce. Il nuovo SellaLab è operativo nei locali appena ristrutturati che ospitano anche la nuova succursale di Banca Sella, in Corso Garibaldi 203.

I servizi

SellaLab è un centro di innovazione per imprese e startup del Gruppo Sella e, come per le altre sedi sul territorio nazionale, si configura come un luogo aperto di incontro rivolto a giovani, professionisti e imprenditori e a tutta la community di innovatori del territorio che, incontrandosi, ha la possibilità di confrontarsi e crescere. Al suo interno è presente uno spazio di co-working che professionisti e startup possono scegliere come proprio ufficio, con la presenza di sale riunioni, wi-fi, salotti per gli incontri con i clienti e la consulenza bancaria offerta dagli esperti di Banca Sella, cogliendo così le opportunità che nascono dal vivere all’interno di un ecosistema più ampio: una community che SellaLab favorisce e supporta attraverso eventi e iniziative per avvicinare talenti, startup e imprese e sostenere così lo sviluppo economico delle realtà imprenditoriali e quindi del territorio.

Gli spazi della sede di Salerno, dove è stata aperta anche la nuova succursale di Banca Sella, sono un luogo dedicato all’innovazione. Un centro in cui verranno organizzati incontri con la collaborazione di istituzioni e altri attori del territorio, come università e associazioni di categoria, per diffondere la cultura del cambiamento e del digitale come asse portante del sviluppo e della crescita dell’economia. SellaLab organizzerà attività e percorsi formativi rivolti soprattutto a manager e imprenditori ma anche al mondo dei giovani, per accrescere le competenze necessarie a portare i processi di trasformazione digitale nelle aziende. Gli esperti di SellaLab offrono inoltre le loro competenze per ottimizzare i processi aziendali in chiave digitale attraverso una maggiore integrazione dei sistemi informatici, come ad esempio l’utilizzo delle API (application programming interface) e una consulenza specialistica sul mondo dei sistemi di pagamento innovativi. Per giovani e startup SellaLab può rappresentare una opportunità per lavorare in partnership con aziende consolidate del territorio, per trovare potenziali investitori per il proprio progetto imprenditoriale, per attività di formazione e mentoring e per trovare occasioni di lavoro dal dialogo con la community che si è venuta a creare

La struttura

La nuova succursale e SellaLab occupano complessivamente uno superficie di circa 500 metri quadrati su tre livelli. Gli spazi di SellaLab sono composti da circa 200 metri quadrati nel piano interrato, dove sono state allestite un’ampia zona destinata alle postazioni di co-working, una sala conferenze con tutte le attrezzature necessarie per proiettare presentazioni e video e una sala meeting. È operativa inoltre un’area lounge dedicata con servizio di caffetteria dove chi frequenta gli spazi può interagire con le altre realtà presenti, in un ambiente più informale, favorendo così la contaminazione e lo scambio di idee. Nella succursale, caratterizzata da uno stile moderno e razionale, sono a disposizione dei clienti due sportelli e salotti per la consulenza, oltre ad una postazione internet da cui è possibile accedere gratuitamente al servizio internet banking e fare operazioni sul conto corrente online o utilizzare i servizi di trading online. La succursale è inoltre dotata di un atm evoluto che permette ai clienti di prelevare denaro con il bancomat, versare contanti e assegni sul proprio conto corrente e fare altre operazioni di pagamento 24 ore su 24.