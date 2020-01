Comune di Salerno: gli assessori e l'amministratore di Salerno Pulita incontrano la Fials

Diversi, i cittadini che ci hanno segnalato la mancata raccolta di rifiuti in varie zone della città, oggi. Stamattina, gli assessori all’Ambiente Angelo Caramanno e al Bilancio Luigi della Greca, insieme all’amministratore unico di Salerno Pulita Nicola Sardone, hanno ricevuto una delegazione di lavoratori della Filas (Federazione Italiana Lavoratori Ambiente e Servizi) che si erano riuniti in stato di agitazione in Piazza Amendola.

L'aggiornamento

L’amministrazione comunale ha ascoltato e recepito le istanze avanzate dai lavoratori. Appuntamento per delineare il punto della situazione è per il 7 febbraio, per la disamina delle proposte e per la valutazione di risoluzioni definitive.