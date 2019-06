Parco archeologico di Paestum: finanziati 2 interventi per il turismo per oltre 12 milioni

Al via la realizzazione degli interventi nel Parco archeologico di Paestum, patrimonio UNESCO dal 1998, grazie alla concessione formalizzata dall'Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 pari a 12.225.743,14 euro complessivi. I due interventi finanziati con le risorse dell’Asse I – “Rafforzamento delle dotazioni culturali” del PON “Cultura e Sviluppo” – FESR 2014-2020, come annunciato dalla pagina Facebook Arcan Salerno, sono finalizzati all’implementazione dell’offerta di visita ed al miglioramento della fruizione del Parco e del Museo.

I due interventi

In particolare, il primo intervento prevede lavori, per un importo massimo di 5.894.550,51 euro, destinati alla riqualificazione, il restauro e l’adeguamento funzionale ed impiantistico del Parco Archeologico, per migliorare sia la fruizione e l’accessibilità da parte dei disabili, sia il contenimento energetico dell’area comprendente la cinta muraria, da porta Aurea a Torre 18 e le insulae. Il secondo invece prevede lavori, per un importo massimo di 6.331.192,63, di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione del Museo, finalizzati all’implementazione dell’offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza ed al contenimento del fabbisogno energetico.