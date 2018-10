Boom di curiosi per scoprire "La Fabbrica" tra shopping, sport e intrattenimento

Folla di curiosi, ospiti famosi ed una massicca presenza di istituzioni, ieri, nella zona industriale di Salerno, per l'inaugurazione del primo Lifestyle Center sportivo, commerciale e di intrattenimento d'Italia: La Fabbrica. Tutti alla scoperta della nuova area di 100.000 mq, dunque, per visitare l’ex fabbrica riconvertita ed avvolta in una struttura leggera di alluminio bianco, retroilluminata, il cui disegno richiama lo skyline urbano.

Shopping, fitness e wellness si fondono, tra negozi, una food court, giochi, tra cui bowling, una pista go-kart e il più grande centro sportivo della Campania, completo di attrezzi innovativi, due piscine, due campi da paddle, un solarium ed una Spa. Da scoprire.