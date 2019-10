“Fondovalle Sele”: a Contursi Terme proseguono i lavori dello svincolo

Proseguono, a Contursi Terme, i lavori presso la strada comunale località Monticello, che si stacca dalla SP 429a e passa sotto la SS 691 “Fondovalle Sele”, relativi all’intervento denominato “Lavori di realizzazione Nuovo Svincolo di Contursi Terme e di adeguamento alla viabilità di collegamento all’area Industriale, all’area PIP e alla zona Termale”.

L’importo complessivo dei lavori è di 4.469.960 euro, finanziati nel 2008 nell’ambito del Contratto d’Area della Provincia di Salerno, strumento di programmazione negoziata preordinato alla realizzazione di un ambiente adatto alla localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e di nuova occupazione, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendessero realizzare programmi imprenditoriali nelle zone industriali di Contursi Terme, Oliveto Citra, Buccino e Palomonte.

“Il progettoprevede la realizzazione di uno svincolo in località “il Monticello” sulla S.S. 691, Fondovalle Sele, di competenza ANAS e l’adeguamento dei tratti che collegano la zona industriale del comune di Contursi Terme con la S.P. n. 91, con l’area PIP, Loc. Prato e con l’intera Zona Termale. Ad oggi sono stati realizzate opere per circa € 900.000, corrispondenti al 25% dell’importo lavori complessivo, consistenti prevalentemente in opere di contenimento in c.a. delle carreggiate relative ai rami di entrata e di uscita dallo svincolo. Le stesse constano di un muro di contenimento su pali (composto da 160 pali distribuiti su tre file) e di una paratia tirantata realizzata sul ramo di entrata sulla Fondovalle Sele in direzione sud. Il progetto prevede inoltre vari muri di contenimento delle carreggiate dei diversi rami. Contemporaneamente l’impresa esecutrice dei lavori sta procedendo alla realizzazione della canalizzazione per lo scolo delle acque lungo l’intero tracciato viario.

Si tratta di un lavoro importante che procede senza sosta, coordinato dal settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Antonio Rescigno. Ringrazio la Regione Campania, soprattutto il Presidente, On. Vincenzo De Luca, per l'attenzione che dedica alle nostre comunità, senza i finanziamenti regionali non avremmo potuto avviare i necessari lavori di manutenzione delle nostre strade e di riqualificazione dei nostri territori.”