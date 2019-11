Montano Antilio, tutto pronto per la messa in sicurezza sulla SP 198

Si terrà il 30 novembre, alle ore 11, presso il Comune di Laurito, la cerimonia di consegna “Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.P. 198 Montano Antilia – Interventi urgenti di protezione civile”, alla presenza del presidente della Provincia , Michele Strianese, il sindaco di Laurito, Vincenzo Speranza e i sindaci del comprensorio. L’intervento è finanziato con POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo specifico 5.1 per un importo complessivo di 1.200.000 euro.

L’intervento prevede la messa in sicurezza della strada Provinciale SP 198 in corrispondenza di due tornanti nei pressi del centro abitato del comune di Montano Antilia, dove un conclamato fenomeno franoso ha portato al completo dissesto della carreggiata tale da renderla parzialmente impercorribile in direzione sud.

La strada è sita a ridosso del confine comunale con Laurito e rappresenta la principale via di comunicazione tra i suddetti territori con le aree urbane poste a sud (Poderia, Celle di Bulgheria, Centola) fino alle zone costiere cilentane.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi. Ringrazio la Regione Campania, soprattutto il Presidente, On. Vincenzo De Luca, per l'attenzione che dedica alla nostra provincia, senza i finanziamenti regionali non potremmo avviare i necessari lavori di manutenzione delle nostre strade. La tutela del diritto alla mobilità sicura delle nostre comunità è un obiettivo prioritario di questa Amministrazione.”