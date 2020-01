Petina: al via i lavori di messa in sicurezza sulla SP 35, SP 125 e sulla SS 19

Al via, il 13 gennaio, l’inizio dei lavori sulla SP 35 Scorzo Sicignano Tempa di Petina - Inn. SP 125 (Petina) Stazione di Petina - Inn SS 19 per la messa insicurezza dei tratti più pericolosi.

“La consegna dei lavori è prevista per lunedì prossimo e si tratta di interventi di messa in sicurezza del piano viabile mediante l’installazione di barriere di sicurezza stradale di protezione bordo laterale dal km 15+600 al Km 16+400 nel comune di Petina, il cui importo complessivo è di € 45.017,05.

Ora che le condizioni metereologiche sembrano essersi stabilizzate possiamo procedere regolarmente con gli interventi manutentivi programmati sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità, grazie soprattutto alla Regione Campania che ci sostiene, in particolare il Presidente On. Vincenzo De Luca, che attraverso i finanziamenti regionali ci consente di intervenire sui nostri territori.”