Piazza della Libertà e parcheggio sottostante, 26 milioni per concludere i lavori

E' di 26 milioni la cifra che l’Amministrazione comunale di Salerno impiega per concludere piazza della Libertà e il parcheggio sottostante. Come riporta La Città, l'Amministrazione di Palazzo di Città comunica all’Ente regionale, tramite una delibera della Giunta, che quei capitali saranno investiti per la realizzazione di una piazza sul mare.

La delibera

Un intervento consentito con apposita delibera (626 del 2017), in cui la Regione concluse che le somme non ancora programmate e la dotazione finanziaria dei “progetti retrospettivi” che non sono ancora stati rendicontati in sede europea alla scadenza del Dicembre 2015, possono “essere utilizzate per attività inerenti alla valorizzazione delle strategie di sviluppo urbano delle città“.