Riqualificazione dell'area di cava ex D'Agostino: il bando di gara, ecco quando scade

Pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di riqualificazione area di cava ex D'Agostino I lotto, per un importo di 613.059,25 euro. E' possibile presentare le offerte fino al 24 gennaio 2020.

I dettagli

Come ricorda il gruppo Arcan Salerno Cantieri & Architettura, il primo lotto prevede la messa in sicurezza dell'area, la realizzazione di percorsi pedonali e la messa a dimora di nuove alberature (pini, querce, salici, mandorli, sorbi, frassino, olivi, mimose, olmi, falso pepe, etc.) ed essenze arboree (rosmarino, alloro, etc.), tipiche della macchia mediterranea nelle varie aree individuate, per un totale di circa 20.000 nuovi impianti.