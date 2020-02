Coperchia di Pellezzano: prima pietra per i lavori di riqualificazione del campo sportivo

“Il nostro futuro riparte dallo Sport. Lo Sport, un’opportunità di crescita per Pellezzano”. E' questo lo slogan dell’Assessorato allo Sport del Comune di Pellezzano, per presentare la riqualificazione delle strutture sportive comunali, che rappresenta un caposaldo del mandato elettorale dell’Esecutivo guidato dal Sindaco, Francesco Morra.

Parla l’Assessore allo Sport Michele Murino

“Una precisa scelta affinchè, da un lato, le società sportive del nostro territorio siano dotate di infrastrutture sempre più adatte allo svolgimento delle loro attività, e dall’altro, i giovani e le associazioni possano vivere, partecipare e organizzare occasioni di incontro, manifestazioni, eventi sportivi e gare amatoriali”.

A tal proposito l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando 2018, iniziativa dal titolo “Sport Missione Comune 2018”, indetto dall’Istituto per il Credito Sportivo, nell’ambito del Protocollo d’Intesa con l’ANCI. Terminate le procedure di affidamento dei lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale in via R.V. Rago alla frazione Coperchia, giovedì 27 febbraio, alle ore 19, si terrà la cerimonia di inizio lavori alla presenza delle istituzioni locali, della cittadinanza, delle Autorità Civili e Militari e del parroco della Parrocchia dei S.S. Nicola e Matteo di Coperchia, don Giuseppe Giordano, con i cittadini invitati a partecipare”. I lavori dell’impianto sportivo di Coperchia, dove sorgerà un campo polifunzionale, sono stati finanziati con un importo di 75.549,60 oltre IVA. Avranno inizio il prossimo 2 marzo.

L'entusiasmo del sindaco Morra