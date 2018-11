Messa in sicurezza delle scuole salernitane, per 400mila euro: il via libera della Provincia

Ammonta a circa 400.000 euro la somma destinata dalla Provincia di Salerno per il progetto di messa in sicurezza le scuole dell’Area Nord. In particolare, ad essere interessati all'intervento, gli istituti di Angri, Castel San Giorgio, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Salerno, Sarno, Scafati, Siano.

Il via

Con decreto del Presidente Michele Strianese, dunque, la Provincia, su proposta del settore Patrimonio e Edilizia Scolastica diretto dall'ingegnere Angelo Michele Lizio, ha approvato il progetto esecutivo cantierabile relativo ai lavori, grazie all’utilizzo delle economie sul mutuo Posizione n. 4399711/2003 con richiesta diverso utilizzo alla Cassa DD e PP con ammortamento a carico della Regione. Il progetto esecutivo riguarda per sommi capi la verifica e integrazione di alcune parti dell’intonaco interno e esterno, la revisione, riparazione e sostituzione di infissi interni ed esterni, le tinteggiature, le verifiche sugli impianti, sulle coperture e il risanamento delle strutture.

La soddisfazione di Strianese