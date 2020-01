Lavori per migliorare la strada ‘Capaccio Paestum’: la cerimonia di consegna

Al via un nuovo intervento di miglioramento sulla rete stradale comunale di Capaccio Paestum. Alle ore 11:30 di domani, si terrà la cerimonia di consegna dei lavori sulla Strada Comunale denominata ‘Capaccio Paestum’. Un progetto per il quale l’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha stanziato complessivamente poco meno di 100 mila euro provenienti da fondi di bilancio. I lavori hanno un costo pari a 79.835,42 euro, comprensivo degli oneri di sicurezza. L’ultimazione dell’intervento è prevista per il 21 marzo prossimo.

