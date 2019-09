Provincia di Salerno: partono a ottobre i lavori per le strade per 4 milioni di euro

Stanno per essere consegnati 69 cantieri per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria, finanziati con fondi MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 2019, in provincia di Salerno.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese

“Sono stati già appaltati e inizieranno entro ottobre prossimo, 37 interventi nell’Area 1 (nord) e n. 32 interventi nell’Area 2 (sud), per un importo complessivo di 4 milioni di euro. La Provincia, in particolare il settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, ha svolto una importante attività di programmazione quinquennale per la manutenzione straordinaria delle nostre strade, attraverso lo strumento dell’Accordo Quadro, riuscendo a ottenere massima flessibilità con interventi rapidi e mirati, ma anche concentrando i lavori necessari nelle mani di pochi interlocutori, che consente all’Ente di rendere snella e puntuale tutta l’attività di coordinamento nel territorio".

Le aree interessate

Come annunciato dal presidente, nello specifico, nell’Area 1, sono previsti 7 interventi per il comparto 1, 11 interventi nel comparto 2, 7 interventi nel comparto 3, 7 interventi nel comparto 4, 5 interventi nel comparto 5. Per quanto riguarda l’Area 2, sono previsti 12 interventi nel comparto 1, 5 interventi nel comparto 2, 6 interventi nel comparto 3, 4 interventi nel comparto 4, 5 interventi nel comparto 5.

"L’importo annuale di 4 milioni di euro, fino al 2023, permette alla Provincia di Salerno di fare lavori importanti per la messa in sicurezza delle nostre strade. Garantire il diritto a una mobilità sicura per i nostri cittadini è una priorità assoluta", ha concluso Strianese.