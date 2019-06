Lavoro ai giovani campani, De Luca: "Bando entro fine giugno"

“Io sono contro il precariato e l’assistenza, credo che dobbiamo dare lavoro ai giovani perché è quello che ti cambia la vita”. E' quanto ha ribadito il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ieri, a margine della conferenza di presentazione del nuovo centro polifunzionale di Parco Arbostella.

I tempi

“Noi stiamo lavorando innanzitutto stiamo lavorando al piano per il lavoro. - ha sottolineato De Luca - Contiamo di far pubblicare il bando dal ministero della Funzione Pubblica entro il mese di giugno. È una lunga trattativa nella quale la Regione investe 120 milioni di euro". Come è noto, tale bando è finalizzato a garantire il lavoro a 10mila giovani campani.