Piano per il lavoro in Campania, De Luca: "Incontrerò il Ministro per velocizzare i tempi"

Cresce l'attesa, tra i giovani campani in cerca di lavoro, per il bando di 10mila assunzioni annunciato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Oggi, su Lira Tv, il Governatore è tornato a puntare i riflettori sull'argomento: "Il 12 marzo incontrerò il Ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, per sollecitare la velocizzazione della procedura di selezione curata da Formez", ha detto De Luca che, dunque, ha ricordato come i quiz dovrebbero essere fissati tra aprile e giugno.

Parla De Luca

"La Regione ha investito 120 mila euro per questo piano del lavoro- ha concluso il presidente - Trecento i Comuni che hanno aderito. Non quello di Napoli, a noi va bene così. Evidentemente il lavoro non rappresenta un problema per il capoluogo di regione", ha concluso ironicamente il Governatore.