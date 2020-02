Opportunità di lavoro a Giffoni: 3 bandi di concorso, 8 nuove assunzioni

Nuove opportunità di lavoro presso il Comune di Giffoni Valle Piana. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Giuliano ha indetto tre bandi di concorso per diverse posizioni e per un totale di sette assunzioni. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 Febbraio scorso, l’Ente ha dato il successivo via libera per l’indizione dei bandi. Al termine dei concorsi, il comune di Giffoni Valle Piana potrà contare su quattro nuove figure che andranno ad ampliare il corpo di Polizia Locale, due nuovi Istruttori Amministrativi e un Istruttore Direttivo per l’area amministrativa. Le nuove risorse permetteranno di rinforzare e rinvigorire l’organico della Pubblica Amministrazione, notevolmente diminuito nel corso degli anni a causa dei pensionamenti.

Le informazioni

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione per tutti i concorsi è fissato per le ore 23.59 di giovedì 19 marzo 2020. Sul sito istituzione dell’Ente, nella sezione “Bandi e Concorsi”, è possibile scaricare i bandi e le domande di partecipazione.

Parla il sindaco Antonio Giuliano