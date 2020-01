Lavoro, concorso al Comune di Vallo della Lucania: le figure ricercate

Nuove opportunità di lavoro al Comune di Vallo della Lucania: pubblicato nei giorni scorsi, infatti, il bando di concorso per soli esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sette persone. Grazie agli ultimi pensionamenti, anche con “Quota 100”, si ricercano un istruttore contabile, tre istruttori tecnici-geometra, un istruttore informatico esperto, un istruttore amministrativo e un istruttore amministrativo per il settore tributi.

Le prove

Tutti saranno assunti a tempo indeterminato nella categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1. Il bando di concorso prevede specifici requisiti per la partecipazione alle tre prove (una preselettiva, una scritta ed una orale). Gli altri requisiti e i termini saranno indicati sulla Gazzetta Ufficiale