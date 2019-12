Pelletteria griffata e di alta qualità: "Libutti" approda sul Corso Vittorio Emanuele

Approda sul Corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla boutique Mont Blanc, "Libutti", storico negozio dell'omonima famiglia prima sito in via Diaz. Il noto esercizio commerciale ha portato al centro della città, dunque, borse, valigie e altri prodotti di pelletteria di alta qualità, per la gioia di salernitani e turisti.

In particolare, presso "Libutti" è possibile trovare marchi come Furla, The Bridge e Piquadro: tanta curiosità tra gli amanti dello shopping e non solo.

