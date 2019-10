Nocera Inferiore, aggiudicati i lavori al Liceo Gianbattista Vico

Aggiudicati i lavori al Liceo Gianbattista Vico di Nocera Inferiore: la Provincia di Salerno con determina del settore Patrimonio ed Edilizia scolastica del 20 settembre scorso, ha assegnato l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di adeguamento e miglioramento strutturale e impiantistico dell'edificio scolasticoì di piazza Cianciullo.

“I lavori sono stati affidati all’impresa EGS COSTRUZIONI srl. Di San Cipriano Picentino per un importo totale di € 215.000,00 finanziato con il Fondo diritto allo studio ex legge regionale n. 3/2017-DGR N.564/2018, iscritto in bilancio nell’anno 2019. Quindi presto inizieranno i lavori presso il Liceo Vico, coordinati dal settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica, Antonio Sagarese.

Per questo ringrazio la Regione Campania, soprattutto il Presidente, On. Vincenzo De Luca, per l'attenzione che dedica ai nostri territori, senza i finanziamenti regionali non avremmo potuto avviare i necessari lavori di manutenzione delle nostre scuole. La tutela del diritto allo studio e del diritto alla sicurezza dei nostri giovani e delle comunità scolastiche coinvolte sono obiettivi prioritari di questa Amministrazione.”