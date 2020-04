Balneatori: dal 4 maggio al via il montaggio in Campania, ma si attendono indicazioni

Il prossimo 4 maggio potrà iniziare il montaggio degli stabilimenti balneari: lo ha reso noto il governatore Vincenzo De Luca, ieri, nella riunione con il comparto del settore, al presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari, Marcello Giocondo. Come riporta Lira Tv, sono state fornite delle prime prescrizioni, relative alla necessità di far lavorare gli operai in sicurezza (con misurazione della temperatura corporea, guanti, mascherine e, per quanto possibile, mantenendo il distanziamento sociale).

L'annuncio

Circa le distanze da rispettare tra gli ombrelloni e quali prescrizioni osservare nel corso dell’estate nell’ambito delle attività balneari, bisognerà attendere le indicazioni che arriveranno dai Ministeri competenti.