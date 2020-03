Movida: chiusure volontarie e consegne a domicilio dalle 18, l'appello degli imprenditori a De Luca

Una doccia gelata, per i gestori dei locali, il nuovo decreto per il contenimento del Coronavirus valido fino al 3 aprile, su tutto il territorio nazionale, per la chiusura, dalle ore 18, di tutte le attività di bar e ristorazione. Un colpo alla movida salernitana e non solo, necessario, tuttavia, secondo il Governo, per scongiurare assembramenti di giovani incuranti delle indicazioni ministeriali contro il contagio.

I locali corrono ai ripari

Pub, bar, pizzerie e ristoranti, dunque, saranno aperti solo fino alle 18, con orario continuato nel caso del King's Cross, El Salvador e del bar Santa Lucia in via Roma. Sospende l'attività fino al 12 marzo, invece, il Pub Victory sul lungomare. E non manca chi ha optato per la chiusura volontaria a data da destinarsi, come La pizza di Vincenzo Mansi, il ristorante Da Sasà e Mizzica, sempre a Salerno, che hanno scelto "un comportamento responsabile e cosciente dettato dal senso civico e dalla tutela della dello staff, dei propri cari e dei clienti". Ancora, alcune attività si sono attrezzate per le consegne a domicilio: è il caso de La Resilienza Express di via Sabatini e via Baratta che resta aperta a pranzo e garantisce, per cena, l'asporto e la consegna a casa tramite Delivery. Diverse, le attività che stanno seguendo la stessa linea. Madia presso l'Irnocenter, in particolare, offre l'asporto, con cautela, mentre lo Spitfire di via Roma e il Black and Roses stanno organizzandosi per le consegne a domicilio.

L'appello

Intanto, unanime, l'appello degli esercenti e dei gestori, tramite l'Associazione Commercianti per Salerno che hanno scritto al presidente della Regione Vincenzo De Luca, per esporre una serie di disagi e danni che, inevitabilmente, l'economia locale è destinata a subire. Ricordando come il Ministero Economie e Finanze il 24 febbraio sia intervenuto sulle zone rosse, con la sospensione di imposte, ritenute e adempimenti tributari, in particolare, per le cartelle di pagamento degli agenti della riscossione e quelle per accertamenti esecutivi per le imprese, i gestori chiedono aiuti anche nella Regione Campania.