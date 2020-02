San Marco di Castellabate, al via la procedura per l'acquisizione di 3 lotti di terreno

Al via, la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione, mediante cessione in proprietà, di tre lotti di terreno all’interno del piano per gli Insediamenti produttivi in località Annunziata a San Marco di Castellabate. L’assegnazione avverrà tramite procedura pubblica, con i criteri definiti nel bando appena pubblicato e consultabile sull'Albo Pretorio del Comune.

I lotti

I lotti variano da un’estensione da circa 2800 fino a 3100 metri quadrati ed il prezzo stabilito al metro quadrato è di 34,41 euro. Possono presentare domanda ditte individuali o società che operano nei settori delle attività compatibili con il bando, che non impattino o inquinino il territorio circostante. La domanda di assegnazione dovrà pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, in plico sigillato e completo di tutti gli allegati richiesti e dell’indicazione del lotto preferito. Successivamente verrà stilata una graduatoria e si disporrà la finale assegnazione dei lotti. Entro un anno le aziende vincitrici dovranno richiedere il permesso a costruire.

Parla il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli: