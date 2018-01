Treno d'epoca per visitare i luoghi di Padre Pio: nuove partenze da Salerno e Napoli

Confermata l'offerta dei treni turistici per Pietrelcina: la Fondazione FS e Regione Campania hanno riscontrato notevole successo durante l’anno concluso da poco, che ha visto i viaggi in carrozze d’epoca verso i luoghi di Padre Pio. Così, nel calendario 2018, sono state previste due corse mensili per Pietrelcina, con partenze da Salerno e Napoli Centrale.

L'appuntamento

Il prossimo appuntamento è per domenica 21 gennaio, alla stazione di Salerno, alle 9.17, con arrivo a Pietrelcina alle 11.29: le vetture d’epoca sosteranno anche a Mercato San Severino (9.45), Avellino (10.18) e Benevento (11.04). La parte conclusiva del percorso, che collega Benevento a Pietrelcina, fa parte della linea Bosco Redole – Campobasso. A Pietrelcina, i turisti saranno trasportati nel borgo.

I costi

Il costo del biglietto per partecipare all’iniziativa, comprensivo del viaggio di andata e ritorno, varia tra i 4 e i 15 euro in base alla stazione di partenza e all’età dei partecipanti. In vendita su tutti i canali Trenitalia, biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate, su trenitalia.com, e con l’app Trenitalia per dispositivi mobili, i biglietti potranno essere acquistati anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione. Tanta curiosità.