Marina d'Arechi Boat Show: al via l'inagurazione della 3° edizione con Calatrava e De Luca

"Una splendida giornata al Marina Arechi Boat Show dove abbiamo potuto ammirare splendide imbarcazioni ed apprezzare una delle opere più importanti della trasformazione urbana di Vincenzo De Luca, prima da sindaco di Salerno oggi da Presidente della Regione Campania". E' quanto osservato dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che ha preso parte all'importante manifestazione, al Marina d'Arechi. Oltre 100 gli espositori e circa 100 le imbarcazioni a mare: sono questi i primi numeri della terza edizione del Salerno Boat Show, inaugurato questa mattina, alla presenza del Presidente di Marina d'Arechi Agostino Gallozzi, dell'Architetto Santiago Calatrava, dell'Amministratore Delegato di Invitalia Domenico Arcuri, del Vice Presidente di Unioncamere Andrea Prete e del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ad aprire l'evento, lo storytelling del cantiere Fiart Mare, a cui è stato conferito il riconoscimento "Eccellenza Nautica".

Il Marina d'Arechi è un esempio di collaborazione virtuosa tra investimenti privati ad opera di Agostino Gallozzi ed efficienza amministrativa, alta architettura e rispetto dell'ambiente, sviluppo degli investimenti e creazione di posti di lavoro in un comparto come quello del turismo nautico che conosce una stagione di crescita vertiginosa. A Salerno siamo stati capaci di creare le condizioni per ricevere tutti i benefici di questa ripresa economica ricevendo anche l'apprezzamento del responsabile Invitalia Arcuri. Siamo adesso impegnati, in sinergia con la Regione Campania, con tutti i programmi che vanno avanti per garantire il futuro di Salerno: il completamento della struttura portuale firmata Santiago Calatrava, il ripascimento del litorale del quale già si può apprezzare sulla litoranea Sud qualche primo risultato, i lavori nel bacino portuale per accogliere navi da crociera sempre più grandi, Salerno Porta Ovest e retroporto.