Covid-fase 2, marittimi del Cilento in crisi: "Siamo stati abbandonati"

Sono giorni, mesi difficili per le circa 60 famiglie dei lavoratori marittimi del Cilento. Si tratta dei lavoratori e lavoratrici del turismo che contribuiscono all’economia della Regione con le loro mansioni a ridosso dei periodi estivi: si occupano di minicrociere e di taxi del mare nei luoghi d’interesse turistico del Cilento (Marina di Camerota, Palinuro, Golfo di Policastro).

I dettagli

Da circa 7 mesi, sono senza un reddito e senza un sostegno economico (terminata la Naspi), erano in attesa della chiamata in servizio ad aprile. Si sono ritrovati in seguito alla pandemia completamente abbandonati e con le imbarcazioni ferme, portate in secca nei cantieri dall’inverno scorso, poiché il servizio nei mesi invernali non viene effettuato. Purtroppo, i lavoratori denunciano il mancato riconoscimento della prestazione, dopo richiesta fatta all’ Inps, poiché, non risultano essere lavoratori stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. "Il Governo, il Ministro del Lavoro hanno più volte ribadito le linee programmatiche da adottare - spiegano - cioè fare rientrare tutti nelle misure economiche. E' il momento di superare quei cavilli tecnici che ostacolano le richieste di aiuto, dando un supporto a queste famiglie, che da sempre contribuiscono a rendere i servizi turistici, un fiore all’occhiello del nostro Paese".