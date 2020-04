Mascherine protettive: la produzione che risolleva la piccola economia

Il post Covid-19 sembra alle porte. Così, commercianti ed artigiani si "reinventano" per rimettersi in piedi, dopo lo stop forzato imposto dalle norme volte a contenere la diffusione del contagio. Tra le realtà del territorio che, rimboccandosi le maniche, si sono concentrate su nuovi prodotti utili in questa delicata emergenza, quella di Myriam Diaz, titolare della sartoria di via Diaz che, unendo ingegno e creatività, ha dato vita a mascherine protettive decisamente graziose, proponendole al pubblico salernitano e non solo. Sono realizzate in cotone, quindi lavabili dopo l'utilizzo, di taglia unica e disponibili anche per bambini (Sartoria Myriam Diaz Salerno info 0899951600).

Tra gli altri esercizi del territorio che hanno iniziato a produrre mascherine, ricovertendo la propria mission, l’Ombrellificio Elios di Agropoli, nell'ambito del progetto produttivo di Carmine Puca, titolare dell’attività, che ha messo in campo una tipologia di mascherina conforme alle normative europee in materia (REG EU 1907/06), realizzata in TNT (tessuto non-tessuto) certificato.