Campagna Amica: tornano i mercati della Coldiretti a Salerno

Dopo oltre due mesi di lockdown, riaprono in Campania i mercati di Campagna Amica, consentendo agli agricoltori di riprendere l’attività di vendita diretta dei loro prodotti. Anche a Salerno tornano i gazebo gialli dove i cittadini potranno trovare prodotti alimentari, cibo sano e a chilometro zero.

Il ritorno

In Campania i mercati di Campagna Amica offrono i prodotti di circa 300 aziende agricole in vendita diretta: a Salerno è presente il mercato coperto nell’ex chiesa di Sant’Apollonia, nel cuore del centro storico, e poi quattro mercati domenicali al mese, tra cui quello nel parco Pinocchio, a partire dal 17 maggio. Ovviamente, nell’ordinanza del Governatore De Luca sono previste norme stringenti, le linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, con prescrizioni per evitare assembramenti e garantire la sicurezza di tutti.