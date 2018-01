Mercato comunale a Lancusi di Fisciano: l'inaugurazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolta stamane la cerimonia inaugurale del mercato comunale di Fisciano. Il mercato è stato aperto questa mattina dalle ore 8.00 a Lancusi di Fisciano, nell’area individuata di P.zza Largo Vittime del Terremoto – Via G Venditti- P.zza San Giuseppe Moscati Cogna. Avrà luogo, a partire da oggi, tutti i martedì di ogni mese, dalle ore 8.00 alle 14.00. Si tratta di un importante punto di arrivo per la comunità.

All’inaugurazione di questa mattina il Sindaco Vincenzo Sessa ha espresso la sua soddisfazione e l’orgoglio per l’apertura del mercato. I suoi più sentiti ringraziamenti sono andati a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Un elogio particolare ai dipendenti comunali, alla Polizia Municipale, all’Amministrazione comunale, alle varie associazioni per il loro operato. Il Sindaco ci ha tenuto a ringraziare l’ASL, rappresentata alla cerimonia dal dottor Rocco Basile, che si è impegnata con le autorizzazioni necessarie. Il Primo cittadino ha definito il progetto del mercato comunale “un passo importante per la crescita della comunità del Comune di Fisciano“.

Si è associato alla cerimonia di inaugurazione anche il parroco Don Aniello. Durante il suo discorso ha sottolineato l’importanza del mercato come esperienza di socializzazione. Quello del mercato può essere, a suo avviso, un vero momento di incontro per la comunità. Particolarmente sentita la sua preghiera per un buon inizio e la protezione di questo nuovo progetto: “Affidiamo quest’opera nelle mani del Signore. Il Signore si serve di noi uomini per la realizzazione di attività di questo tipo. Preghiamo affinché diventi un’occasione di sviluppo non solo economico, ma di idee, persone, condivisioni.”