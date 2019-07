“Il Mercato dei Mercanti”: novità nella frazione Coperchia di Pellezzano

Sarà presentato il 22 luglio, alle ore 17.30, in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia di Pellezzano, il progetto intitolato “Il Mercato dei Mercanti”. All'iniziativa, presenti il Sindaco di Pellezzano dott. Francesco Morra, l’Assessore alle Attività Produttive e al Commercio Andrea Marino e l’Assessore al Commercio di Salerno Dario Loffredo, che ha collaborato alla realizzazione dello stesso. L’idea, promossa dall’Amministrazione Comunale, col patrocinio di Anva (Associazione Nazionale Commercianti su Aree Pubbliche) e della Confesercenti provinciale di Salerno, prevede l’organizzazione di un mercato pubblico che dovrà tenersi tutti i lunedì di luglio e agosto, dalle ore 17 alle ore 220, in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia.

Parla il sindaco Morra

“Un’opportunità di crescita per il nostro territorio dal punto di vista commerciale l’iniziativa mira a far conoscere, a 360 gradi i prodotti tipici della nostra tradizione gastronomica, ma anche prodotti non alimentari, per consentire agli operatori del settore di avere un maggiore spazio di azione delle proprie attività al fine di attrarre più clientela”.

L'assessore Loffredo incalza

“Sono felicissimo di partecipare all’inaugurazione del primo appuntamento del mercato pomeridiano a Pellezzano. Il mercato porta ricchezza, porta aggregazione, porta momento di svago per le famiglie. Ringrazio il Sindaco Morra, l’Assessore Marino e tutta l’amministrazione di Pellezzano per avermi invitato. Lavorare in sinergia tra amministratori credo sia fondamentale per la crescita dei territori e delle nostre comunità”.

La curiosità

Il mercato include banchi di street food da strada, prodotti alimentari e non alimentari e l’inaugurazione di lunedì pomeriggio sarà allietata dalla fanfara dei Bersaglieri della Sezione di Cava dè Tirreni, guidata dal Magg. Marcello Grazia.