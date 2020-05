Post Covid, riapre il mercato settimanale a Roccadaspide

Riapre i battenti, il 25 maggio, il mercato settimanale a Roccadaspide, nel Parco della Concordia, su disposizione del Comune, dopo l’ultima ordinanza della Regione Campania sulle aree mercatali. Sia per gli utenti che per operatori commerciali valgono le stesse regole con le quali stiamo convivendo da tempo: uso obbligatorio della mascherina, divieto di fumo, obbligo di rispettare il distanziamento sociale, oltre al rispetto di tutte le misure prescritte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 17 maggio.

Le norme

Gli operatori commerciali dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso che gli utenti dovranno utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia. I clienti avranno l’obbligo di sostare nel mercato solo per il tempo strettamente necessario agli acquisti, evitando assembramenti. Il sindaco Gabriele Iuliano fa sapere che l'area è stata sanificata, e che è stato creato un percorso di entrata e di uscita, dove sarà presente personale qualificato per indicare le istruzioni a cui attenersi, che sono contenute anche in un volantino realizzato dal comune. Gli agenti della polizia municipale con i volontari della Protezione civile vigileranno sul rispetto delle norme, presidiando i varchi di ingresso all'area e tutto il percorso.

La ripresa

Il ritorno al mercato rappresenta per molti il ritorno alle abitudini di tre mesi fa, e ai luoghi che si frequentavano abitualmente, che sono i luoghi della socialità. E tra questi vi è, nei piccoli comuni come nei grandi centri, il mercato, dove si va a caccia dell'affare ma non solo, perché spesso ci si reca al mercato anche per un momento di svago e di relax. Un segnale di lenta ma decisa ripresa della vita sociale ed economica.