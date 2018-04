Capaccio Paestum, al via la messa in sicurezza del costone roccioso

Sono stati approvati i progetti di riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l’abitato della località Madonna del Granato e la strada provinciale 13, a Capaccio Paestum. I due progetti, che interesseranno il versante est e il versante ovest, sono finalizzati a mettere in sicurezza l’intera area, soggetta a fenomeni franosi (caduta massi). Gli interventi, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro, sono stati candidati a finanziamento sulla misura 8.3.1. del PSR 2014-20 della Regione Campania.

I dettagli

Nello specifico, gli interventi riguarderanno il posizionamento di reti corticali e di barriere paramassi, che avranno la funzione di arrestare l’eventuale caduta di massi rendere così sicura l’intera area sottostante. In particolare, la strada provinciale 13, presenta rischi da caduta massi e da instabilità dei muri di sottoscarpa e derivanti dalla mancata correttezza dei flussi delle acque superficiali. Inoltre, la strada di collegamento che parte dalla strada provinciale 13a verso il centro storico di Capaccio ed arriva alla chiesa Madonna del Granato (strada Sferracavallo) risulta da tempo chiusa a causa di costante e frequente caduta massi, mettendo a rischio le abitazioni sottostanti e le persone che vi possono transitare. Recentemente, tali fenomeni si sono verificati anche sulla strada provinciale sp 13 con la caduta di massi di notevoli dimensioni. In quell’occasione, la strada fu chiusa e fu eseguito un primo intervento di messa in sicurezza, tale da assicurare la riapertura in tempi celeri dell’importante arteria stradale, in attesa dei due interventi finalizzati ad una risoluzione definitiva.