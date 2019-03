Metrò del Mare: potenziati i collegamenti in Campania, il servizio di Alicost

Potenziati, a partire da aprile, i collegamenti via mare in Campania: Alicost, la società che gestisce il Metrò del Mare, attiverà le tratte per e da Salerno, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Positano e Capri dal 1° aprile, mentre da giugno per Salerno, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Positano e Capri.

L'estate

Nei mesi di luglio e agosto, infine, sono state confermate le tratte di collegamento con il Cilento e proprio dal Cilento sarà possibile raggiungere anche Salerno, Costa d’Amalfi, Capri e Napoli. Per informazioni su orari e costi è possibile contattare il call center di Alicost: 089871483