Dossier di Legambiente sulla mobilità a emissioni zero: Salerno è ultima

Salerno è ultima, sul fronte mobilità sostenibile. C’è Napoli che si fa valere con il 50% degli spostamenti a piedi, in bici, in tram o bus elettrico, in treno, in metropolitana o con mezzi elettrici, dal monopattino all’auto, privati o in condivisione, poi il 20% di Benevento, il 18% di Caserta ed infine il 15% di Salerno. E' quanto emerso da Città MEZ, il rapporto di Legambiente sulla mobilità a emissioni zero: poco incoraggianti i dati fotografati prima del lockdown nei nostri capoluoghi di provincia, attraverso indicatori che evidenziano le forme di mobilità che non producono inquinamento. Dei 104 capoluoghi italiani, considerando la disponibilità di mezzi elettrici, l'inquinamento, il tasso di motorizzazione, la presenza di piste ciclabili, il modal share, la ricerca ha delineato una prima mappatura sull’offerta di mobilità a zero emissioni su tutto il territorio nazionale. I dati dimostrano che la mobilità delle persone in città sta cambiando, con una sempre maggiore propensione a scegliere modalità a “emissioni zero”, anche per la nuova normalità post-covid19.

Lo studio

Lo studio di Legambiente è incentrato sull’accessibilità, da parte dei cittadini come la quota degli spostamenti con il mezzo pubblico o con servizi di sharing mobility. In particolare, a Salerno a fronte di un’accessibilità (Tpl + bici +sharing) del 22% gli spostamenti zero emissioni sono il 15%. A Napoli intanto l’accessibilità raggiunge il 35%((Tpl + bici +sharing) mentre gli spostamenti a zero emissioni (elettrici, bici, a piedi) rappresentano il 50%, a Benevento i numeri evidenziano un 20% di movimenti che avvengono con mezzi non inquinanti con un’accessibilità pari al 20% e a Caserta solo il 18% degli spostamenti è zero emissioni (accessibilità 14%). Un cambiamento verso la mobilità elettrica è rappresentata anche dalla crescita esponenziale delle infrastrutture dedicate alla ricarica. In Campania, dallo scorso anno ad oggi si è passati da da 104 a 141 punti di ricarica pubblici.

Parla Maria Teresa Imparato, presidente Legambiente Campania