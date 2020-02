Molo Masuccio Salernitano: tutto pronto per la realizzazione del nuovo pennello

Continuano, i lavori al Molo Masuccio Salernitano: in particolare, in tanti hanno notato dei cassoni che saranno varati alla base del costruendo pennello. Verrà realizzata anche una scogliera, per le correnti e la risacca.

I lavori

Il progetto, dunque, prevede la realizzazione del pennello radicato all'interno del molo sopraflutto: cresce la curiosità.

Foto di Antonio Capuano

