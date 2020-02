Maximall di Pontecagnano: arriva "Mondo Convenienza", nuovi posti di lavoro

Sta per aprire i battenti Mondo Convenienza che, dopo l’inaugurazione nei mesi scorsi di Sole 365, ha già portato al recupero di centinaia di posti lavoro tra dipendenti diretti e indotto. Grazie all’attrattività generata da Maximall Pontecagnano, un’altra importante azienda ha scelto di aumentare i propri investimenti in Campania, e in modo particolare a Salerno.

Un passo in avanti sia per soddisfare i crescenti desideri della clientela, che per creare nuove opportunità di lavoro utili alla crescita e al benessere della popolazione e allo sviluppo delle potenzialità dell’intera zona. Il tutto, nella consapevolezza di salvaguardare nel concreto il patrimonio sociale e culturale e offrirgli nuova linfa vitale, nel rispetto delle tradizioni locali. Il taglio del nastro, fissato per giovedì 20 febbraio alle ore 9, è quello di Mondo Convenienza, azienda specializzata nella grande distribuzione di mobili e complementi d’arredo. Al Maximall Pontecagnano la qualità dello store Mondo Convenienza è declinata in 3.663 metri quadrati di esposizione. In occasione di questa nuova apertura, il punto vendita aggiungerà allo sconto IVA un ulteriore 10% di sconto su tantissimi articoli, per realizzare il proprio sogno di casa.

La nota del gruppo Mondo Convenienza