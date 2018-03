Montecorvino Rovella, approvato lo schema per la "Banda ultra larga"

La Giunta comunale di Montecorvino Rovella, presieduta dal sindaco Egidio Rossomando, su proposta dell'assessore all'innovazione tecnologica Marisa Stabile, ha approvato lo schema di convenzione che prevede la realizzazione della rete a Banda ultra-larga su tutto il territorio comunale.

I dettagli

L’ intervento rientra nell'accordo di Programma siglato dalla Regione Campania e il Ministero dello Sviluppo Economico. L'obiettivo di questo progetto è quello di permettere la connettività ai cittadini, ad almeno 100 Mbps, garantendo al contempo una copertura ad almeno 30 Mbps in download. Ma non solo, la velocità di trasmissione dati di 100 Megabit per secondo, sarà garantita anche per gli edifici pubblici, (Comune, Scuole). La banda ultra-larga raggiungerà, inoltre, anche le aree dove sorgono insediamenti produttivi. L'Esecutivo ha autorizzato il responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Montecorvino Rovella, a sottoscrivere con la Società Infratel Italia, la convenzione per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'attraversamento della Banda Ultra Larga. Infratel S.p.A., a seguito delle operazioni di scavo effettuate sulla rete viaria, provvederà alla sistemazione dei luoghi interessati dai lavori con ripristino nei tempi concordati con il Comune e senza alcun onere da parte dell’Ente.

I commenti

Soddisfatto, naturalmente l’assessore Stabile: “Mi auguro che presto anche Montecorvino Rovella possa avere la connessione internet con banda ultra – larga e agevolare così i processi di evoluzione tecnologia”. Gli fa eco il sindaco Rossomando: “Questo intervento di grande valore strategico permetterà a tantissimi cittadini di potersi connettersi al web in tempi rapidi e alle imprese locali di potenziare i propri investimenti”.