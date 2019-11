MSC Crociere, presentata ad Amburgo la "Grandiosa": gli arredi curati dalla Contract Ar.Da di Maiori

E' stata battezzata il 9 novembre, ad Amburgo, in Germania, l'ultimo gioiello della MSC, Grandiosa, la nuova ammiraglia di MSC Crociere, nave dotata delle più moderne ed avanzate tecnologie ambientali disponibili, in grado di stabilire nuovi standard nel campo dell'ecologia e della sostenibilità marittima. Gli interni sono fedeli allo stile italiano e al lusso, grazie anche al design proposto da un'azienda della Costa d'Amalfi: la Contract Ar.Da di Maiori, specializzata nella progettazione e fornitura di arredi per alberghi, ville di lusso e navi.

La curiosità

Sulla Grandiosa parte degli interni delle cabine, gli arredi dei ristoranti, dei bar, divani, poltrone e tessuti delle aree pubbliche e degli uffici, sono stati realizzati con manifatture Contract Ar.Da, utilizzando materiali e manodopera di assoluta eccellenza. Dopo il varo MSC Grandiosa sarà pronta a salpare verso l'Italia, dove sarà impegnata per l'intera stagione 2020 in crociere settimanali, in partenza dai principali porti della Penisola. Il nuovo gigante del lusso in mare è in grado di ospitare circa 6.300 crocieristi.