Luci d'Artista: ritornano le navette nei week-end, fino al 6 gennaio

Al via, il servizio navette nei week-end di Luci d'Artista, per scoraggiare il traffico e i disagi in città, quando l'afflusso di visitatori risulta decisamente notevole.

Le corse

Dal parcheggio dello stadio Arechi, dunque, grazie al servizio navetta, sarà possibile raggiungere Piazza della Concordia. Il servizio verrà attivato a partire da questo week-end, ogni sabato e domenica, dalle ore 16 alle ore 2, con corse ogni 10 minuti, fino al 6 gennaio. Per ulteriori informazioni: Salernomobilita.it